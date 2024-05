https://fr.sputniknews.africa/20240520/une-demande-de-mandat-darret-contre-netanyahou-deposee-par-le-procureur-de-la-cpi-1066641026.html

Une demande de mandat d’arrêt contre Netanyahou déposée par le procureur de la CPI

Le procureur de la CPI dépose des demandes de mandat d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le chef de la Défense Yoav Gallant. 20.05.2024, Sputnik Afrique

Selon Karim A.A. Khan, le Premier ministre israélien Netanyahou pourrait être responsable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, indique un communiqué publié par la Cour pénale internationale.Sur la base des éléments de preuve recueillis, le procureur a déclaré avoir "des motifs raisonnables" de croire que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre d'Israël, et Yoav Gallant, le ministre de la Défense d'Israël, portent la responsabilité pénale des crimes de guerre et des crimes contre humanité commis sur le territoire de l’État de Palestine (dans la bande de Gaza) à partir d’au moins 8 octobre 2023. Le procureur a cité ces chefs d’accusation, considérés comme des crimes contre l'humanité ou crimes de guerre:Il vise aussi les chefs du Hamas (Yahia Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri et Ismail Haniyeh). Ces demandes seront déposées devant la Chambre préliminaire de la CPI concernant la situation en Palestine, a précisé Karim A.A. Khan.

