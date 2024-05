https://fr.sputniknews.africa/20240518/sortie-du-franc-cfa-le-premier-ministre-senegalais-ouvre-la-porte--1066609358.html

Sortie du franc CFA: le Premier ministre sénégalais ouvre la porte

Sortie du franc CFA: le Premier ministre sénégalais ouvre la porte

Sputnik Afrique

le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a réaffirmé la détermination de son pays à initier des réformes monétaires, évoquant de nouveau la possibilité de... 18.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-18T14:51+0200

2024-05-18T14:51+0200

2024-05-18T14:51+0200

afrique subsaharienne

sénégal

franc cfa

économie

monnaie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/11/1066590770_0:0:2909:1637_1920x0_80_0_0_25069035152b26a2efd8b8873b0ac70c.jpg

Le Sénégal pourrait bientôt s'atteler à des réformes monétaires, la question monétaire étant fondamentale pour œuvrer à la transformation du pays et garantir sa souveraineté, a déclaré le 16 mai le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, lors d'une conférence devant les étudiants à Dakar en compagnie de l'ex-député français Jean-Luc Mélenchon.Le général de Gaulle lui-même avait refusé de se laisser imposer le "billet drapeau", monnaie imaginée par les Américains pour la France après la Seconde Guerre mondiale, a rappelé le dirigeant. Or en Afrique, "les États s'endettent en devises étrangères et donc sont exposés aux fluctuations du marché".Se doter d'"une monnaie flexible"Le responsable a encore critiqué l'omerta autour de la souveraineté monétaire et d'une potentielle sortie du franc CFA. Il a déploré que ces sujets ne puissent être abordés librement dans les médias ou au parlement sénégalais.Certaines conditions -comme une balance commerciale excédentaire- pourraient cependant être nécessaires à une sortie du pays du franc CFA, expliquait récemment à Sputnik Afrique le journaliste sénégalais Babacar Dione. Les débats autour de la création d'une monnaie commune dans la sous-région pourraient néanmoins accélérer le processus, soulignait-il.

afrique subsaharienne

sénégal

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, sénégal, franc cfa, économie, monnaie