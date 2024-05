https://fr.sputniknews.africa/20240518/le-pentagone-voudrait-deployer-des-armes-dans-lespace-pour-attaquer-des-satellites-1066616490.html

Le Pentagone voudrait déployer des armes dans l'espace pour attaquer des satellites

Les États-Unis, qui accusent la Russie et la Chine de vouloir déployer des armes dans l'espace, songent eux-mêmes à développer de nouvelles armes au sol et... 18.05.2024

La Défense américaine cherche à acquérir des armes spatiales et terrestres de nouvelle génération, non seulement pour protéger ses satellites, mais aussi pour perturber ou désactiver les engins spatiaux ennemis en orbite, affirme le New York Times, citant des responsables du Pentagone.Selon le journal, les responsables du Pentagone refusent de fournir plus de détails à ce sujet, se contentant de dire que d'ici 2026, ils ont l'intention de disposer d'une "capacité en orbite substantielle qui leur permette d'être compétitifs dans des opérations à spectre complet". Le général Bradley Chance Saltzman, chef des opérations de l'espace au sein de l'armée de l'air, l'avait déclaré aux législateurs du Sénat en 2023, laissant entendre qu'il s'agissait de capacités offensives.Quels projets à l'étude?Le New York Times rappelle le très secret projet de X-37B, une navette spatiale sans pilote, pourrait notamment être conçu comme une plateforme d'armes.Le Pentagone travaille également au lancement d’une nouvelle génération de satellites militaires capables de manœuvrer, de se ravitailler en vol et dotés de bras robotisés pour atteindre et saisir des satellites ennemis, selon le quotidien.Les responsables américains justifient cette stratégie par les avancées chinoises et russes dans l'espace, qui constitueraient "une menace croissante pour les troupes américaines". L'utilisation par Moscou d'outils de brouillage électronique en Ukraine, capables de perturber les systèmes d'armes américains, inquiète en particulier le Pentagone.Mi-février, des responsables américains avaient affirmé à CBS News que la Russie développait une arme à capacité nucléaire, pouvant détruire des satellites américains, sans pourtant apporter de preuves concrètes de son existence.La Défense russe avait démenti ces allégations, expliquant qu'elles ne servaient qu'à effrayer les sénateurs américains, dans le but de leur faire voter des aides militaires supplémentaires à Kiev.

