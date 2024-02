https://fr.sputniknews.africa/20240220/la-defense-russe-reagit-aux-allegations-us-sur-ses-armes-nucleaires-dans-lespace-1065179661.html

La Défense russe réagit aux allégations US sur des armes nucléaires russes dans l'espace

La Défense russe réagit aux allégations US sur des armes nucléaires russes dans l'espace

Le ministre russe de la Défense a commenté les discussions en cours aux États-Unis sur un potentiel déploiement d'armes nucléaires russes dans l'espace. Selon... 20.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-20T21:28+0100

2024-02-20T21:28+0100

2024-02-20T22:00+0100

international

russie

armes nucléaires

états-unis

sergueï choïgou

vladimir poutine

espace

course aux armements

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/14/1065178904_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81654034ae7abe42a721105ee2d5db56.jpg

La Russie n'entend pas déployer d'armes nucléaires dans l'espace et Washington le sait bien, a déclaré à la presse ce mardi 20 février le ministre russe de la Défense après son entretien avec le Président Poutine.Selon lui, les dirigeants américains évoquent un tel scénario pour effrayer les parlementaires réticents à voter l'envoi de fonds supplémentaires à l'Ukraine.Ce tapage est fait pour deux raisons, à son avis:Les États-Unis préfèrent ces "histoires d'horreur sur les armes nucléaires dans l'espace" pour ne pas devoir se rappeler une fois de plus qu'ils ne disposent pas d'armes similaires aux missiles russes Burevestnik, Poséidon, Kinjal, Avangard et Peresvet", a-t-il raillé.Le Président russe a ajouté, pour sa part, que la Russie ne faisait dans l'espace que ce qu'y faisaient d'autres pays, dont les États-Unis."Stratagème de la Maison-Blanche"Les médias américains avaient précédemment rapporté qu'une menace pour la sécurité nationale des États-Unis pourrait être associée à des projets de Moscou visant à placer des armes nucléaires dans l'espace. Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe, avait considéré de telles publications comme un nouveau stratagème de la Maison-Blanche.

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, armes nucléaires, états-unis, sergueï choïgou, vladimir poutine, espace, course aux armements