La Corée du Nord tire un missile doté d’un nouveau système de navigation autonome - photos

La Corée du Nord tire un missile doté d’un nouveau système de navigation autonome - photos

La Corée du Nord a procédé au tir d'essai d'un missile balistique tactique, a rapporté l'agence KCNA. Le dirigeant nord-coréen s'est dit "très satisfait" de ce... 18.05.2024, Sputnik Afrique

Kim Jong-un a supervisé le test de lancement de vendredi vers la mer du Japon, dans le cadre d'une mission visant à évaluer la "précision et la fiabilité" d'un nouveau système de navigation autonome, a indiqué le rapport de KCNA.Le même jour, il a visité une installation de production militaire et a appelé à "renforcer plus rapidement la force nucléaire (...) sans interruption et sans hésitation", selon KCNA.Ce tir est le dernier d'une série d'essais effectués par la Corée du Nord, qui a lancé des missiles de croisière ainsi que des armes tactiques et hypersoniques au cours des derniers mois dans le but d'améliorer ses capacités défensives, selon Pyongyang.

corée du nord, kim jong-un, tir de missiles