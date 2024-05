https://fr.sputniknews.africa/20240516/poutine-se-sent-si-a-laise-en-chine-quil-en-oublie-son-interprete--1066575977.html

Poutine se sent si "à l'aise" en Chine, qu'il en oublie son interprète

Vladimir Poutine a esquissé un sourire et présenté ses excuses pour avoir parlé quelques temps sans interprète, lors d'un concert organisé à Pékin à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations entre Russie et Chine et du début des Années croisées de la culture russo-chinoises 2024-2025.Son homologue Xi Jinping n'a pas semblé lui en tenir rigueur et a applaudi son allocution.En visite d'État à Pékin, Vladimir Poutine a réaffirmé les convergences de vues entre Pékin et Moscou, notamment pour "créer un ordre mondial multipolaire plus juste et démocratique". Les efforts chinois pour un règlement politique en Ukraine ont aussi été soulignés par une déclaration commune.

