https://fr.sputniknews.africa/20240515/de-nouveaux-cas-de-peste-porcine-africaine-detectes-en-cote-divoire-1066556755.html

De nouveaux cas de peste porcine africaine détectés en Côte d'Ivoire

De nouveaux cas de peste porcine africaine détectés en Côte d'Ivoire

Sputnik Afrique

La peste porcine africaine a touché certains élevages en Côte d'Ivoire, pour la deuxième fois en quelques mois, selon le ministère des Ressources Animales et... 15.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-15T15:23+0200

2024-05-15T15:23+0200

2024-05-15T15:23+0200

afrique subsaharienne

sénégal

peste porcine africaine (ppa)

porc

élevage

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104198/62/1041986218_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_95b753e8fb1202772996a6588732f54a.jpg

Des analyses ont prouvé la présence de peste porcine dans des échantillons venant des régions de Bouaflé et Songon, a annoncé le ministère ivoirien des Ressources Animales et Halieutique dans un communiqué.Diverses mesures ont été prises pour limiter la propagation:- Interdiction des mouvements de porcs et produits porcins dans les localités concernées;- Abattage des porcs dans un rayon de 3 kilomètres autour des foyers d'infection;- Nettoyage et désinfection des élevages touchés;- Surveillance renforcée dans les zones à risque.L'abattage sanitaire fera l'objet d'indemnisations.C'est la deuxième réapparition de la peste porcine africaine en Côte d'Ivoire en 2024. En 1996, l'épidémie avait déjà entraîné la mortalité de 100.000 porcs et coûté 1,8 milliard de franc CFA (près de 3 millions de dollars) au pays, rappelle le ministère.Lors du sommet Russie-Afrique de juillet 2023, le vice-président du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe), Konstantin Kossatchev, avait déclaré que des laboratoires biologiques américains opéraient dans une dizaine de pays africains dont la Côte d'Ivoire, appelant tous les pays du continent à prêter attention à ces installations.

afrique subsaharienne

sénégal

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, sénégal, peste porcine africaine (ppa), porc, élevage