Ce qu’il faut attendre de la visite de Vladimir Poutine en Chine

Du 16 au 17 mai, le dirigeant russe visitera les villes chinoises de Pékin et de Harbin. Ce déplacement, au rang de visite d’État, sera le premier depuis son investiture. Vladimir Poutine et Xi Jinping, qui totalisent plus de 40 rencontres, discuteront de la coopération internationale, de la situation en Ukraine, au Moyen-Orient et en Asie.