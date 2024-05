https://fr.sputniknews.africa/20240514/congo-russie-poutine-a-une-vision-qui-peut-permettre-aux-africains-daller-de-lavant-1066542005.html

Congo-Russie: Poutine a "une vision qui peut permettre aux Africains d'aller de l'avant"

Congo-Russie: Poutine a "une vision qui peut permettre aux Africains d'aller de l'avant"

Une délégation du Congrès des chefs d’entreprises de la République du Congo est en visite à Moscou pour trouver de potentiels investisseurs. Quels sont leurs... 14.05.2024, Sputnik Afrique

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Paul Nestor Ndinga Mouandzibi, président du Congrès des chefs d'entreprises de la République du Congo, et Théo Milongo, chef d’une entreprise dans le secteur de la construction, révèlent l’intérêt de leur pays pour un partenariat accru avec la Russie de par la visite de leur délégation à Moscou. Notre rencontre a été organisée par l’association internationale Gatingo qui développe des projets culturels et d’affaires entre l’Afrique et la Russie."Il y a beaucoup de difficultés parce que, comme vous voyez, aujourd'hui, nous ne pouvons pas commercer avec la Russie et je pense qu'il faut arrêter avec cette pratique et qu'il faut lever l'embargo. Ou encore il faut une nouvelle monnaie pour les BRICS parce que, au Congo, je pense nécessairement qu'il faut encourager ces initiatives", juge-t-il.À écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts-Google Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict-Spotify► Écoutez tous les podcasts de Marché en main

