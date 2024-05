1. Nigéria (65 116 000 personnes*)2. Éthiopie (56 664 000)3. République Démocratique du Congo (33 383 000)4. Égypte (30 179 000)5. Tanzanie (29 863 000)6. Kenya (23 919 000) 7. Afrique du Sud (22 398 000) 8. Ouganda (16 995 000) 9. Madagascar (14 813 000)10. Angola (14 462 000)De plus, l’Afrique a la population la plus jeune au monde, avec 70 % de l'Afrique subsaharienne ayant moins de 30 ans, indique l’Onu.*Selon les données de Global Firepower recueillies par Business Insider Africa.

D’après un classement dressé par le Business Insider Africa, le Nigeria, l’Éthiopie et la RDC occupent le podium des pays africains comptant le plus de... 05.05.2024, Sputnik Afrique

Top 10 des pays africains ayant la plus nombreuse population active

D’après un classement dressé par le Business Insider Africa, le Nigeria, l’Éthiopie et la RDC occupent le podium des pays africains comptant le plus de main-d’œuvre. Ils disposent respectivement de plus de 65 millions de personnes actives, de plus de 56 millions et de plus de 33 millions.