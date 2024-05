https://fr.sputniknews.africa/20240510/trois-localites-liberees-et-27-frappes-de-missiles-portees-bilan-hebdomadaire-de-la-defense-russe-1066470555.html

Trois localités libérées et 27 frappes de missiles portées: bilan hebdomadaire de la Défense russe

L'armée russe a continué sa poussée sur l'axe d'Avdeïevka, tout en repoussant diverses contre-attaques cette semaine, selon un nouveau bilan hebdomadaire du... 10.05.2024, Sputnik Afrique

L'armée russe a libéré les localités de Kislovka et de Kotliarovka dans la région de Kharkov, ainsi que celle de Novokalinovo en république populaire de Donetsk du 5 au 10 mai, énumère la Défense russe dans son bilan hebdomadaire.Autres points clés:▪️ Le groupement Centre a repoussé 48 contre-attaques, les forces ukrainiennes ont perdu plus de 2.360 militaires;▪️ Kiev a perdu 1.015 hommes et 3 chars dans la zone de responsabilité du groupement Ouest;▪️ Le groupement Sud a continué à s'enfoncer plus profondément dans les défenses ennemies, l'armée de Kiev y a perdu plus de 1.985 soldats;▪️ Le groupement Dniepr a repoussé une contre-attaque d'un commando ukrainien près de Rabotino, dans la région de Zaporojié, détruisant 20 pièces d'artillerie, dont 11 M777 de facture américaine et neutralisant 240 militaires ennemis;▪️ Le groupement Est a amélioré sa position tactique et frappé deux brigades mécanisées et deux brigades de défense territoriale ukrainiennes;▪️13 soldats ukrainiens se sont rendus en une semaine;▪️ L’armée russe a effectué 27 frappes groupées contre l'industrie de guerre ukrainienne, en utilisant notamment des missiles hypersoniques Kinjal, des missiles mer-sol et air-sol de grande portée et des drones;▪️ Un entrepôt de missiles de fabrication occidentale a été détruit dans la région d'Odessa;▪️ L’armée russe a abattu un Su-27 ukrainien et détruit 3 missiles ATACMS ainsi que 17 bombes aériennes guidées Hammer;▪️ Les forces russes ont bombardé des systèmes de défense antiaérienne ukrainiens, des ateliers de production d'embarcations, des centres de déploiement de mercenaires et des équipements militaires stockés dans des gares ferroviaires.

