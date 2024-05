https://fr.sputniknews.africa/20240508/larmee-russe-libere-deux-localites-en-rpd-et-dans-la-region-de-kharkov-1066428678.html

L'armée russe libère deux localités en RPD et dans la région de Kharkov

L'armée russe libère deux localités en RPD et dans la région de Kharkov

La Défense russe a annoncé la libération de deux localités dans la zone de l'opération militaire spéciale: en république populaire de Donetsk et dans la région... 08.05.2024, Sputnik Afrique

En 24 heures, l’armée russe a libéré les localités de Novokalinovo et de Kislovka, a annoncé ce mercredi 8 mai le ministère russe de la Défense.L'autre localité libérée, Kislovka, se trouve dans le district de Koupiansk qui relève de la région de Kharkov. Sa libération permet aux troupes russes d'avancer plus au nord, vers Ivanovka. Le contrôle de ces localités limite davantage la tête de pont de l'armée ukrainienne à l’est de Koupiansk, sur la rive gauche de l’Oskol.Les forces russes ont en outre effectué une frappe groupée ce mercredi matin sur des sites énergétiques et des entreprises militaires en Ukraine. Elles ont utilisé des missiles mer-sol et air-sol de longue portée, des systèmes Kinjal et des drones, a précisé le ministère.

