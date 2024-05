https://fr.sputniknews.africa/20240509/plus-de-9000-militaires-61-vehicules-et-avions-moments-cles-du-defile-de-la-victoire-1066448802.html

Plus de 9.000 militaires, 61 véhicules et avions: moments clés du défilé de la Victoire

"Hourra!", ont crié à l'unisson les milliers de militaires russes réunis sur la place Rouge à l'occasion du défilé de la Victoire sur l'Allemagne nazie... 09.05.2024

Ce 9 mai, la Russie célèbre le 79e anniversaire de sa victoire sur l’Allemagne au cours de la Grande Guerre patriotique (1941-1945). Des défilés militaires se sont déroulés dans plusieurs villes du pays, mais le plus grand a eu lieu sur la place Rouge à Moscou.Mobilisant plus de 9.000 militaires et 61 pièces du matériel militaire, le défilé a été présidé par le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et dirigé par le chef des Forces terrestres Oleg Salyukov. Ils ont passé en revue les troupes dans des limousines Aurus Senat de fabrication nationale.Les chutes de neige n’ont pas empêché le déroulement des trois parties traditionnelles: le passage de l'armée de terre, le défilé des équipements militaires et le volet aérien.Déclaration de Vladimir PoutineLors de son intervention précédant le défilé, le Président a rappelé que la vérité sur la Seconde Guerre mondiale était en train d’être déformée.Selon lui, la Russie ferait tout pour empêcher un conflit mondial et ne permettra à personne de la menacer.Passage de l'armée de terrePar tradition, les tambours de l'École de musique militaire de Moscou ouvrent tous les défilés militaires sur la place Rouge.Devant les tribunes ont marché les groupes portant les bannières de la Victoire, le drapeau national de la Fédération de Russie et l'étendard des Forces armées. Ils étaient accompagnés d'une garde d'honneur composée des forces terrestres, aérospatiales et de la marine.Pour la première fois, ont défilé des participants à l’opération militaire spéciale en Ukraine.Défilé des véhiculesLe symbole de la Victoire, le char T-34, a ouvert la deuxième partie du défilé, aux côtés de véhicules tout-terrains portant des étendards des 10 fronts de la Grande Guerre patriotique.Ils étaient suivis par des véhicules blindés BTR-82A, des blindés universels de protection renforcée Typhon-K et des blindés polyvalents Tigre-M.Les véhicules blindés sanitaires Linza, destinés à l'évacuation des blessés du champ de bataille, ont défilé sur les pavés.Les spectateurs ont admiré des systèmes Iskander-M, des systèmes antiaériens S-400 Triumph, ainsi que des missiles balistiques intercontinentaux Iars.Partie aérienne Le volet aérien a été assuré par la célèbre patrouille Russkie Vitiazi (Preux russes) et Striji (Martinets).Un groupe de voltige aérienne composé de six avions d'attaque Su-25 a laissé une traînée tricolore dans le ciel moscovite.

