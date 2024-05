https://fr.sputniknews.africa/20240509/en-direct-defile-militaire-sur-la-place-rouge-a-moscou-pour-feter-les-79-ans-de-la-victoire-1066441810.html

Défilé militaire sur la place Rouge à Moscou pour fêter les 79 ans de la Victoire - vidéo

Défilé militaire sur la place Rouge à Moscou pour fêter les 79 ans de la Victoire - vidéo

Sputnik Afrique

L’un des plus grands événements du pays, la parade consacrée au 79e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie, débute à Moscou. Sputnik offre à ses... 09.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-09T08:56+0200

2024-05-09T08:56+0200

2024-05-09T10:01+0200

russie

défilé militaire

moscou

place rouge de moscou

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/09/1066443337_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_147ed401a9635b9ef017add9c2310011.jpg

Cette année, la parade engage plus de 9.000 militaires et près de 75 pièces de matériel de l'époque de la Grande Guerre patriotique et de véhicules modernes. Les solennités se déroulent en présence du Président Vladimir Poutine et d'hôtes de marque.

russie

moscou

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Défilé militaire sur la place Rouge à Moscou Sputnik Afrique Défilé militaire sur la place Rouge à Moscou 2024-05-09T08:56+0200 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, défilé militaire, moscou, place rouge de moscou, видео