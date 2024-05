https://fr.sputniknews.africa/20240508/lunion-africaine-condamne-lincursion-israelienne-a-rafah-1066432877.html

L'Union africaine condamne l'incursion israélienne à Rafah

08.05.2024

Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine a exprimé ce mercredi 8 mai son "extrême préoccupation devant la guerre entreprise par Israël" à Rafah,dans un communiqué.Opération à RafahLe 7 mai, Tsahal a annoncé avoir lancé une opération antiterroriste ciblée dans la partie est de Rafah en vue de "démanteler l'infrastructure terroriste du Hamas" et éliminer des membres de ce mouvement. Avant de lancer cette opération, l'armée israélienne a appelé les résidents de Rafah et les volontaires des organisations humanitaires internationales à procéder à une évacuation temporaire. En 24 heures, des chasseurs de Tsahal ont attaqué plus de 100 cibles dans la bande de Gaza et l'armée israélienne a mené des raids à proximité du poste de contrôle de Rafah.Réaction internationalePlusieurs pays du continent ont déjà marqué leur désapprobation après des bombardements menés par l'État hébreu sur Rafah. L'Algérie a ainsi condamné "une escalade extrêmement dangereuse", via un communiqué du ministère des Affaires étrangères.L'Afrique du Sud s'était pour sa part dite "horrifiée" par l'ordre d'évacuation israélien de la ville, impliquant un déplacement forcé des populations palestiniennes.

