L’Afrique du Sud dit être "horrifiée" par l'ordre israélien d’évacuation de Rafah

L’Afrique du Sud dit être "horrifiée" par l'ordre israélien d’évacuation de Rafah

L'opération que mène actuellement Israël à Rafah implique "un déplacement forcé des Palestiniens", ce qui est "illégal au regard du droit international et ne... 07.05.2024

2024-05-07

2024-05-07T09:33+0200

2024-05-07T09:33+0200

Ce 7 mai, l’armée israélienne a annoncé avoir pris le contrôle du point de passage de Rafah, le seul qui communique avec l’Égypte."Le gouvernement israélien non seulement ignore l’ordonnance de la Cour (onusienne de Justice, ndlr), mais qu’il a également l’intention d’intensifier ses actions génocidaires à Gaza", avance la diplomatie sud-africaine. L'Afrique du Sud "réaffirme qu'il doit y avoir un cessez-le-feu immédiat et que les négociations à cette fin doivent se poursuivre". De plus, le Hamas doit libérer tous les otages israéliens, poursuit la diplomatie sud-africaine. Israël doit libérer tous les "prisonniers politiques", et "un accès humanitaire complet, sûr et sans entrave doit être assuré de toute urgence pour que l'aide parvienne à la population de Gaza".

