Création du G-3 : "Une nouvelle démarche loin de tous les blocages qui ont tué dans l’œuf l’UMA"

Création du G-3 : "Une nouvelle démarche loin de tous les blocages qui ont tué dans l'œuf l'UMA"

Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécuritaire et en défense, explique la genèse, la stratégie et les objectifs de la nouvelle... 08.05.2024

Création du G-3 : «Une nouvelle démarche loin de tous les blocages qui ont tué dans l’œuf l’UMA» Sputnik Afrique Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécuritaire et en défense, explique la genèse, la stratégie et les objectifs de la nouvelle alliance maghrébine crée récemment par l’Algérie, la Tunisie et la Libye. Relever les «nombreux défis stratégiques majeurs auxquels ils font face au Maghreb, au Sahel et en Méditerranée».

"La nouvelle alliance maghrébine G-3 lancée par les chefs d’États de l’Algérie, de la Tunisie et de la Libye, lors de leur sommet tenu le 22 avril à Tunis, a pour objectif stratégique d’insuffler une nouvelle dynamique plus active et plus agressive au service des peuples de la région. Il s’agit d’une nouvelle démarche loin de tous les blocages qui ont tué dans l’œuf l’initiative de l’Union du Maghreb arabe (UMA) il y a plus de trois décennies", affirme à Radio Sputnik Afrique Akram Kharief, expert en sécuritaire et en Défense, fondateur et animateur du site d’information militaire Menadefense.Dans le même sens, l’expert explique que "face aux bouleversements mondiaux qui impactent directement ces régions, à l’instar de ce qui se passe partout dans le monde, les pays aussi bien nord-africains et sahéliens que ouest-africains n’ont plus le droit de rester passifs. Face au terrorisme, à la pauvreté et à la sécheresse, génératrices de lourds flux migratoires, il est tout à fait possible, voire nécessaire, de voir le G-3 s’ouvrir à l’Égypte, au Soudan, au Tchad, à la Mauritanie et aux trois pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) : Mali, Niger et Burkina Faso. Même le Maroc pourrait la rejoindre s’il le désire".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Google Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

