Les dirigeants tunisien, algérien, et libyen ont tenu leur première réunion consultative à Tunis. Une déclaration adoptée à ce sommet a été lue par le ministre des AE tunisien partagée sur la page de la présidence tunisienne. Kais Saied, Abdelmadjid Tebboune et Mohamed Younes Menfi se sont ainsi mis d'accord de:

Les Présidents tunisien, algérien et libyen ont tenu leur première réunion consultative à Tunis. Ils ont appelé à unir les positions et à intensifier les... 22.04.2024, Sputnik Afrique

Réunion consultative entre les dirigeants de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye - points clés

Les Présidents tunisien, algérien et libyen ont tenu leur première réunion consultative à Tunis. Ils ont appelé à unir les positions et à intensifier les consultations et la coordination pour renforcer la sécurité et la stabilité dans toute la région.