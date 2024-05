https://fr.sputniknews.africa/20240502/voila-pourquoi-les-mercenaires-surtout-us-sont-pris-au-depourvu-en-ukraine-selon-lun-deux-1066344585.html

Voilà pourquoi les mercenaires, surtout US, sont pris au dépourvu en Ukraine, selon l'un d'eux

Voilà pourquoi les mercenaires, surtout US, sont pris au dépourvu en Ukraine, selon l'un d'eux

Sputnik Afrique

Le conflit de haute intensité en Ukraine démoralise les mercenaires occidentaux, avant tout américains, qui n'y sont pas préparés, a déclaré à Business Insider... 02.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-02T19:08+0200

2024-05-02T19:08+0200

2024-05-02T19:08+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

conflit ukrainien

mercenaires

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/12/1064675987_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_0cda577c16d91bca0240ff2925b41f2c.jpg

De nombreux mercenaires occidentaux arrivés en Ukraine et qui comptaient bénéficier des même avantages que dans d'autres conflits, ont été tués parce qu'ils n'avaient pas l'expérience du terrain nécessaire pour se battre, a déclaré à Business Insider un vétéran américain ayant combattu en Ukraine et en Irak.Selon lui, le programme des cours d'entraînement qu'il a suivis n'a jamais compris de véritable formation sur la lutte contre un adversaire de même niveau, comme la Russie ou la Chine. Ce problème concerne beaucoup de pays de l'Otan, à son avis.Ainsi, des mercenaires peinent à combattre en Ukraine puisqu'ils "ont une idée précise de la façon dont les choses devraient être, et ce n'est tout simplement pas ainsi en Ukraine".Les Américains pris au dépourvuDe nombreux mercenaires sont pris au dépourvu. En particulier les Américains, habitués à combattre avec un avantage en matière d'équipement et d'effectifs, qu'ils ne retrouvent pas contre la Russie, ajoute-t-il.Les États-Unis se sont concentrés sur les opérations de contre-insurrection depuis si longtemps, qu’ils ont oublié ce que signifie réellement mener une guerre, souligne encore le vétéran.Beaucoup de mercenaires gagnant l’Ukraine ne se rendent pas compte du danger, avait récemment déclaré à Spuntik Afrique Laurent Brayard, historien et reporter de guerre français. "Certains arrivent et repartent assez vite", soulignait-il, les Européens n'ayant plus été confrontés à un conflit de haute intensité depuis la Seconde Guerre mondiale.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, conflit ukrainien, mercenaires