Les mercenaires français en Ukraine "n'ont pas conscience du véritable danger"

L'Europe ayant oublié depuis des années ce qu'est une vraie guerre, les Français qui viennent combattre pour Kiev ne comprennent pas ce qui les attend, estime... 15.04.2024, Sputnik Afrique

Les mercenaires français qui partent combattre en Ukraine ne se rendent pas compte du danger, a déclaré à Sputnik Afrique Laurent Brayard, historien et reporter de guerre, suite à une frappe portée par l'armée russe contre des mercenaires français à Slaviansk.À la différence des premiers Français arrivés en Ukraine en mars 2022 et qui sont repartis plus tard, les mercenaires actuels sont plus politisés, affirme ce journaliste qui a passé près d’un an et demi au front dans le Donbass.Mais de toute façon, même ceux qui partent pour des raisons idéologiques ou pour l'argent, ou même pour d'autres raisons, "n'ont pas conscience de ce qui les attend. Ça, c'est certain", conclut M.Brayard.Nouvelle frappe russe sur des mercenaires françaisLes forces russes ont bombardé l'emplacement où se tenaient des mercenaires français à Slaviansk, une ville de la république populaire de Donetsk contrôlée par l'armée ukrainienne, a déclaré ce 15 avril à Sputnik Sergueï Lebedev, coordinateur d'une cellule clandestine de Nikolaïev.Selon lui, il s’agissait des Français qui avaient acheminé les canons automoteurs CAESAR à l'armée ukrainienne. M.Lebedev a précisé qu'il y avait de nombreux blessés parmi les mercenaires, qui auraient été emmenés à Pavlograd, une ville située à trois heures de voiture de Slaviansk.

