Inondations au Kenya: le Président mobilise l'armée et ordonne l'évacuation des zones à risque

"Les prévisions (météo) indiquent que la pluie va continuer et la probabilité d'inondations et de pertes de vies humaines est réelle. Nous devons donc prendre des mesures préventives", a indiqué M.Ruto à Mai Mahiu (centre), où il a rendu visite aux sinistrés de l'épisode le plus meurtrier depuis le début de la saison des pluies.