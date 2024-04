https://fr.sputniknews.africa/20240429/la-rupture-dun-barrage-fait-au-moins-45-morts-au-kenya--1066292101.html

La rupture d'un barrage fait au moins 45 morts au Kenya

Les secours sont à l'œuvre pour secourir les victimes des inondations, après la rupture d'une retenue, a déclaré aux médias Stephen Kirui, commandant de la... 29.04.2024, Sputnik Afrique

Au moins 45 personnes sont mortes suite à la rupture du barrage naturel d'Old Kijabe, près de Mai Mahiu, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Nairobi, ce lundi 29 avril, a annoncé aux journalistes le commandant de la police de Naivasha, Stephen Kirui.Les corps des victimes ont été retrouvés "sur le chemin des crues soudaines et de glissements de terrain" qui avaient emporté des personnes, des maisons et des voitures dans deux villages de la région de Kamuchiri, près de Kijabe, dans le comté de Nakuru, a précisé le responsable.Plus de 110 personnes ont été secourues et transportées d'urgence vers divers hôpitaux de Naivasha, a-t-il ajouté.Selon la Croix-Rouge, 49 personnes sont portées disparues.Le barrage a cédé sous l'effet des pluies diluviennes qui s'abattent sur le pays depuis plusieurs semaines, relatent les médias. Le barrage s'était formé naturellement au fil des décennies, après les travaux de construction d'une ligne de chemin de fer.Des opérations de sauvetage sont toujours en cours.Le gouvernement a ordonné une inspection des barrages et réservoirs d'eau dans les 24 heures, pouvant mener à des évacuations a déclaré le ministre de l'Intérieur Kithure Kindiki sur X (anciennement Twitter).Plusieurs pays d'Afrique de l'Est ont été frappés par de fortes pluies ces dernières semaines, dans le sillage du phénomène climatique El Nino. Plus de 51.000 foyers et 200.000 personnes ont été touchés en Tanzanie, avait déclaré le Premier ministre tanzanien, Kassim Majaliwa devant le Parlement.

