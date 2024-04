"Cela devient la loi de la jungle": nouvelles manifestations pour la Palestine à Paris - vidéo

"On ne peut pas aller appliquer un droit à quelqu'un parce que cela nous arrange et ne pas l'appliquer là parce que cela nous arrange. Sinon cela n'a pas de sens, le droit international, et après il n'y a plus de droit. Cela devient la loi de la jungle où chacun fait ce qu'il veut. Et c'est pour cela qu'on vient manifester aujourd'hui […]. Si on fait tomber le droit international, la justice internationale, plus rien d'autre n'a aucun sens […]. Si les Palestiniens n'ont pas justice, tout le reste n'a plus aucun sens", a-t-il ajouté.