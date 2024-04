https://fr.sputniknews.africa/20240429/elon-musk-critique-un-potentiel-accord-de-securite-entre-washington-et-kiev--1066284240.html

Elon Musk critique un potentiel accord de sécurité entre Washington et Kiev

Un soutien américain à Kiev sur les dix prochaines années revient à enclencher un cycle de "guerre éternelle", a déploré Elon Musk sur X (anciennement... 29.04.2024, Sputnik Afrique

Le patron de SpaceX a réagi aux propos du Président ukrainien, qui a annoncé un soutien américain spécifique "pour cette année et les 10 prochaines années". David Sachs a notamment affirmé qu'un accord de 10 ans engagerait les deux prochains Présidents américains, qui ne parviendront pas à s'en défaire.Ce 28 avril, Volodymyr Zelensky avait dévoilé qu'un "accord de sécurité bilatéral" était envisagé entre Kiev et Washington. Les deux parties travaillent aussi " à fixer des niveaux de soutien spécifiques pour cette année et les 10 prochaines années, incluant un support militaire, financier et politique", avait-il précisé.Plus tôt, le Congrés américain avait voté une nouvelle enveloppe de 61 milliards de dollars pour soutenir Kiev. Un tiers de ces aides resteront néanmoins aux États-Unis, pour renflouer les stocks déplumés par les divers envois de matériel, précisait le texte de loi.

