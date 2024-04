https://fr.sputniknews.africa/20240421/washington-approuve-une-nouvelle-aide-a-kiev-moscou-reagit-1066174867.html

Washington approuve une nouvelle aide à Kiev, Moscou réagit

La Russie ripostera aux actions de Washington qui est une véritable partie en conflit en Ukraine. La porte-parole de la diplomatie russe a ainsi commenté... 21.04.2024, Sputnik Afrique

"L'implication de plus en plus intense des États-Unis dans la guerre hybride contre la Russie en Ukraine conduira à un fiasco cuisant des États-Unis, tout comme au Vietnam et en Afghanistan", a déclaré ce dimanche 21 avril Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.En outre, selon elle, les élites dirigeantes américaines sont prêtes à recourir au vol des avoirs russes gelés pour livrer des armes à Kiev afin de combattre jusqu'au dernier Ukrainien.

