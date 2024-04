https://fr.sputniknews.africa/20240426/quelle-hypocrisie-de-voir-taxer-le-continent-africain-comme-continent-des-guerres-1066249832.html

"Quelle hypocrisie de voir taxer le continent africain comme continent des guerres"

"Quelle hypocrisie de voir taxer le continent africain comme continent des guerres"

Sputnik Afrique

L'idée de panafricanisme "est née du fait que le continent africain a subi beaucoup d'invasions, beaucoup de colonisations et a souffert énormément de... 26.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-26T14:31+0200

2024-04-26T14:31+0200

2024-04-26T16:13+0200

afrique

colonisation

occident

guerre

panafricanisme

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/1a/1066249528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4936381aa1fad76d8bf98b95536c3301.jpg

"Quelle hypocrisie de voir taxer le continent africain comme continent des guerres" Sputnik Afrique L'idée de panafricanisme "est née du fait que le continent africain a subi beaucoup d'invasions, beaucoup de colonisations et a souffert énormément de l'oppression venant de l'extérieur, que ça soit par l'esclavagisme, que ça soit par la suite par les comptoirs mercantiles", rappelle à Identité Africaine le cinéaste Michael Kirtley.

Dans cette émission d'Identités Africaines, le cinéaste et reporter américain Michael Kirtley évoque sa découverte du continent africain, la mauvaise perception de l'Afrique par les Occidentaux et parle de l'idée de panafricanisme."Ça rend la vie plus facile pour nous de parler de l'Afrique comme ça, parce que ça donne lieu à des généralités. Par exemple, je vous donne un très bon exemple. On a tendance à regarder le continent africain comme un endroit de guerre. J'ai réfléchi à cette question tout à l'heure. Mais quelle hypocrisie de voir taxer le continent africain comme contenant des guerres. D'abord, ce n'est pas vrai dans les faits parce qu’il y a certains pays qui ont de grands problèmes de guerres, mais la plupart des pays africains ne sont pas en guerre."

afrique

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Maxime Mardoukhaev https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103895/77/1038957788_0:320:4000:4320_100x100_80_0_0_295d5ca6495cd92173a4b641c065cf46.jpg

Maxime Mardoukhaev https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103895/77/1038957788_0:320:4000:4320_100x100_80_0_0_295d5ca6495cd92173a4b641c065cf46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maxime Mardoukhaev https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103895/77/1038957788_0:320:4000:4320_100x100_80_0_0_295d5ca6495cd92173a4b641c065cf46.jpg

afrique, colonisation, occident, guerre, panafricanisme, аудио