Le partenariat avec Moscou a des effets sur l'économie burkinabè, désormais 4e de la zone CFA

24.04.2024

"La coopération russe facilite beaucoup de réalisations et crée des emplois dans la communauté burkinabè", a déclaré à Sputnik Afrique Aly di Agali Welé, vice-président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali, alors que le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que le Burkina Faso deviendra la 4e économie de la zone CFA en 2024, dépassant le Mali."Le franc CFA n'a plus d'avenir"Cette dynamique pourrait se poursuivre si les membres de l'Alliance des États du Sahel (AES) parviennent à créer leur propre monnaie, en sortant du franc CFA, ajoute le responsable.L'Afrique se débarrasse du dollarMême logique pour le dollar, qui perd du terrain face aux échanges en monnaies nationales en Afrique. Un processus de dédollarisation est à l'œuvre, qui pourrait mettre à mal l'économie américaine et l'influence politique de Washington, selon lui.

