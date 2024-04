Le plan de l'Occident est de détruire la civilisation russe, selon un opposant ukrainien

"Les frontières stratégiques de la Russie, comme de toute grande puissance mondiale, s'étendent bien au-delà de son territoire. Et elles ne reposent pas sur la force militaire et la volonté de refaire la carte politique, mais sur les principes d'égalité, d'avantages mutuels et de partenariat. C'est l'essence du nouvel ordre international, qui remplace progressivement le monde unipolaire", explique-t-il.