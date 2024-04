https://fr.sputniknews.africa/20240413/le-monde-multipolaire-permettra-a-lafrique-de-collaborer-avec-des-leaders-dans-le-secteur-spatial-1066043165.html

Le monde multipolaire permettra à l’Afrique de collaborer avec des leaders dans le secteur spatial

13.04.2024

Le monde multipolaire permettra à l’Afrique de collaborer avec des leaders dans le secteur spatial et d’attirer les investissements, dit à Sputnik Afrique le vice-ministre éthiopien de l'innovation et de la technologie. Yeshurun Alemayehu s'exprime à l'occasion de la la Journée internationale du vol spatial habité, en commémoration du vol de Youri Gagarine en 1961."L'émergence de ce monde multipolaire donne aux Africains une nouvelle opportunité et ouvre les portes du continent car, comme je l'ai dit, nous avons beaucoup de ressources inexploitées, des ressources naturelles et celles en termes de puissance humaine", a déclaré Yeshurun Alemayehu. La multipolarité aide également le continent en termes de "renforcement des capacités humaines", notamment en matière de formation, de recherche. De plus, cela attire la jeune génération vers la science.

