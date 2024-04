https://fr.sputniknews.africa/20240423/inflation-prix-de-lor-et-crise-financiere-a-nouveau-la-tentation-de-la-guerre-pour-loccident-1066202446.html

Inflation, prix de l’or et crise financière: à nouveau la tentation de la guerre pour l’Occident?

L’Afrique en marche reçoit l’économiste français Renaud Bouchard qui analyse le système financier et monétaire international dans le contexte du redémarrage de... 23.04.2024, Sputnik Afrique

Inflation, prix de l’or et crise financière: à nouveau la tentation de la guerre pour l’Occident? Sputnik Afrique L’Afrique en marche reçoit l’économiste français Renaud Bouchard qui analyse la situation du système financier et monétaire international dans le contexte du redémarrage de l’inflation en Occident, de son endettement abyssal et de la hausse vertigineuse du prix de l’or des autres métaux rares. C’est ce qui explique la tentation de la guerre.

"Dans la situation de l’endettement des États-Unis et du reste des pays occidentaux couplée à une inflation qui dérape de plus en plus à cause du gonflement artificiel de la masse monétaire, quand nous voyons le Congrès des États-Unis décider d’une aide gigantesque 95 milliards de dollars à l’Ukraine, Israël et Taïwan, la conclusion qui nous vient à l’esprit est que tout ça est artificiel et artificieux. Les Ukrainiens sont très loin de voir la couleur de cet argent, encore moins en armements, qui en réalité n’existe pas", affirme à Radio Sputnik Afrique Renaud Bouchard, économiste à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), à Paris."Il y a beaucoup plus d'argent à gagner de manière immédiate sur [...] une économie de guerre que sur le reste", souligne M.Bouchard. "On va peut-être aller chercher des ressources minières là où il y en a encore, en allant demander à des pays, par exemple, qui bénéficient de ressources naturelles extrêmement importantes, de bien vouloir participer -entre guillemets- à un effort de guerre. On retrouve une économie de prédation".

