La nouvelle aide US à Kiev, Israël et Taiwan ne fera qu'aggraver les crises, selon Moscou

La nouvelle aide américaine à l'Ukraine, à Israël et à Taiwan aggravera les crises à l'échelle internationale, a déclaré la porte-parole de la diplomatie... 20.04.2024, Sputnik Afrique

Plus tôt dans la journée, la Chambre des représentants US a voté en faveur de l'octroi de nouvelles assistances à l'Ukraine, Israël et à Taiwan.D'après Maria Zakharova, l'assistance militaire apportée par Washington à Kiev relève d'un "financement direct d'activités terroristes".Dans le même temps, l'aide US destinée à Taiwan constitue "une ingérence dans les affaires intérieures de la Chine", et celle à Israël est susceptible d'entraîner "une escalade sans précédent dans la région".Pour sa part, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a qualifié de "prévisible" la décision des députés US d'approuver une aide supplémentaire de dizaines de milliards de dollars à Kiev. Il a tenu à souligner que cette nouvelle assistance "ruinera l'Ukraine encore davantage".

2024

