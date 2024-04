https://fr.sputniknews.africa/20240422/legypte-recupere-une-statue-volee-de-ramses-ii-1066182603.html

L'Égypte récupère une statue volée de Ramsès II

L’Égypte récupère une statue volée de Ramsès II

La Suisse a restitué une tête du pharaon Ramsès II volée à l'Égypte il y a plus de 30 ans.

Une tête sculptée de Ramsès II vieille de 3.400 ans est retournée au pays des pharaons, a annoncé au Caire le Ministère du Tourisme et des Antiquités.L’artefact a eu un parcours mouvementé ces dernières années:- Il a été volé dans le temple d’Abydos et a quitté illégalement l’Égypte il y a 30 ans;- Il a été vendu lors d’une exposition à Londres en 2013;- Il a voyagé dans plusieurs pays;- Il s'est finalement retrouvé en Suisse, qui l’a restitué à l’Égypte, en vertu d’un accord entre les deux pays dans la lutte contre le trafic de biens culturels.Cette restitution s’inscrit dans le cadre des "efforts inlassables" des autorités égyptiennes pour récupérer les objets volés, a souligné Mohamed Ismail Khaled, secrétaire général du Conseil Suprême des antiquités, dans un communiqué. La pièce a été déposée dans les entrepôts du Musée égyptien de Tahrir, en vue des travaux d'entretien et de restauration.Un fragment de la statue de 3,8 mètres de haut représentant Ramsès II avait encore été mis au jour début mars, dans la région d'Al-Minya.Le pharaon Ramsès II, connu sous le nom de Ramsès le Grand, a régné entre 1279 et 1213 av. J.-C. Il est considéré comme l'un des plus grands bâtisseurs de l'Égypte antique. Il a fait ériger de nombreux monuments comme le temple d'Abou Simbel, fait sculpter de nombreuses statues à son image et fait graver son nom sur plusieurs temples.

