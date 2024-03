https://fr.sputniknews.africa/20240309/le-morceau-manquant-de-la-statue-de-ramses-ii-enfin-retrouve-en-egypte-apres-94-ans-1065472247.html

Le morceau manquant de la statue de Ramsès II enfin retrouvé en Égypte après 94 ans

Le morceau manquant de la statue de Ramsès II enfin retrouvé en Égypte après 94 ans

Le fragment mesure 3,8 mètres et est constitué de la tête, des épaules et de la partie supérieure du torse du pharaon égyptien. 09.03.2024, Sputnik Afrique

La découverte a été réalisée par une équipe d'archéologues égypto-américaine. Le bloc vient compléter la section inférieure qui avait été mise à jour en 1930 par l'Allemand Gunther Roeder, dans la région d'Al-Minya. Le souverain porte une double couronne, symbole de sa domination sur la Haute et la Basse-Égypte. À l'avant, la coiffe est décorée d'un cobra, attribut important de la royauté dans la culture égyptienne ancienne. Ramsès II, connu sous le nom de Ramsès le Grand, a régné pendant la XIXe dynastie d'Égypte, entre 1279 et 1213 av. J.-C. Il a connu le plus long règne et fait partie des personnalités les plus fréquemment représentées dans l'Égypte antique.

