https://fr.sputniknews.africa/20240422/le-soutien-a-lukraine-peut-se-retourner-contre-les-occidentaux-selon-un-journaliste-malien-1066185933.html

Le soutien à l’Ukraine peut se retourner contre les Occidentaux, selon un journaliste malien

Le soutien à l’Ukraine peut se retourner contre les Occidentaux, selon un journaliste malien

Sputnik Afrique

Sergueï Lavrov a accordé récemment une interview à trois radios russes dont Sputnik. Le ministre russe des Affaires étrangères est revenu à cette occasion sur... 22.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-22T17:47+0200

2024-04-22T17:47+0200

2024-04-22T17:56+0200

zone de contact

podcasts

ukraine

occident

russie

conflit

menace

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/16/1066185483_0:193:2954:1855_1920x0_80_0_0_768ae0ccacc32866a96ed15d09265385.jpg

Le soutien à l’Ukraine peut se retourner contre les Occidentaux, selon un journaliste malien Sputnik Afrique Sergueï Lavrov a accordé récemment une interview à trois radios russes dont Sputnik. Le ministre russe des Affaires étrangères est revenu à cette occasion sur les sujets internationaux du moment. Au micro de Sputnik Afrique, Moussa Diakité, journaliste malien, nous partage ses analyses sur les déclarations du chef de la diplomatie russe.

"Je ne pense pas sincèrement qu'ils [les Occidentaux, ndlr] veulent chercher une solution pacifique au conflit et qu'ils veulent doubler leurs citoyens, doubler leurs peuples, aussi dans leurs erreurs de choix, dans leurs erreurs stratégiques. Je pense que ce sont des actes qui peuvent avoir des effets contraires, qui peuvent se retourner contre eux-mêmes", déclare M.Diakité sur le soutien occidental apporté à l’Ukraine.Retrouvez également dans ce numéro:- Ibrahim Namaiwa, politologue nigérien, sur la création d’une Force d’intervention rapide au Mali.- Auguste Ludovic Aïmontché, directeur de la Maison de l’Afrique et Anicet Gabriel Kotchofa, ex-ambassadeur béninois en Russie, sur l’inauguration de la Maison de l’Afrique à Moscou.Notre revue de presse abordera les sujets suivants:- Les USA ont commis un vol d’actifs selon le président de la Douma russe.- Un conseiller d’Ousmane Sonko réclame le départ des militaires français et l’abandon du franc CFA.- La Côte d’Ivoire qui octroie près de deux millions de dollars au profit de ses acteurs culturels.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

ukraine

occident

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, ukraine, occident, russie, conflit, menace, аудио