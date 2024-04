https://fr.sputniknews.africa/20240421/maurice-compte-sur-linde-pour-lancer-un-nouveau-satellite-1066174134.html

Maurice compte sur l'Inde pour lancer un nouveau satellite

Maurice compte sur l’Inde pour lancer un nouveau satellite

Un satellite mauricien qui aidera aux développements agricole et maritime sera lancé dans les prochains mois, a annoncé ministre mauricien de la Technologie... 21.04.2024

Maurice entend mettre en orbite un nouveau satellite dans les mois à venir. D'une masse de 20 à 25 kg, ce micro-satellite sera développé par l’Indian Space Research Organisation (ISRO), a déclaré Deepak Balgobin, ministre mauricien de la Technologie, cité par L’Express.Les données collectées par l’appareil seront utilisées pour le développement agricole et la surveillance maritime, a précisé le ministre lors du premier symposium international sur l’espace tenu en fin de semaine.Une agence spatiale devrait prochainement voir le jour à Maurice, a pour sa part indiqué Teechan Bahorun, directeur du Mauritius Research and Innovation Council.Maurice avait déjà lancé un nano-satellite en 2021, en partenariat avec l’Agence japonaise d’exploration spatiale.Exploration de l'espace par l'AfriquePlusieurs autres pays africains se sont lancés dans la course à l’espace ces derniers-mois. Le Kenya, Djibouti et la Côte d’Ivoire avaient ainsi mis le premier satellite en orbite en 2023. L’Angola avait également pu lancer son Angosat-2 fin 2022, grâce à l’aide de la Russie.Moscou a par ailleurs invité des pays africains, dont l’Algérie et l’Égypte, à participer à l’élaboration d’une nouvelle station orbitale russe.

