Le Bénin aura l’inflation la plus faible en Afrique subsaharienne en 2024

Après avoir atteint des sommets en 2023, l’inflation reculera dans la région sud-africaine en 2024, rapporte la Banque mondiale. Certains pays font mieux que... 21.04.2024, Sputnik Afrique

L’inflation médiane dans la région passera de 7,1% en 2023 à 5,1% en 2024, selon un rapport de la Banque mondiale. La baisse des prix des produits de base et l’assainissement budgétaire dans certains pays explique cette amélioration.Voici les États subsahariens qui auront la plus faible inflation générale en 2024 :- Le Bénin ;- Les Seychelles ;- Le Mali ;- Le Burkina Faso ;- L’OugandaLe Zimbabwe et la Sierra Leone sont au contraire les deux pays où le coût de la vie augmentera le plus.L’inflation reculera dans une grande partie de la région sud-africaine en 2024, mais son niveau restera supérieure aux niveaux d’avant la pandémie dans 32 pays sur 37, précise encore la Banque mondiale.

