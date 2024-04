https://fr.sputniknews.africa/20240420/la-dislocation-des-usa-semble-terrible-mais-ce-nest-plus-une-prophetie-impossible-dit-moscou-1066156591.html

La dislocation des USA semble terrible, mais ce n'est plus une "prophétie impossible", dit Moscou

La société américaine n'a jamais connu dans son histoire contemporaine autant de polarisation et de tension, écrit la porte-parole de la diplomatie russe sur... 20.04.2024, Sputnik Afrique

De plus, les contradictions entre le centre fédéral et le Texas, la Floride, l'Alabama ne font que s'amplifier, constate Maria Zakharova. Et d’ajouter: "À l'approche des élections, l'écart entre les États 'bleus' et les États 'rouges' se creuse de mois en mois". Le "melting pot" US est en ébullition comme jamais auparavant, poursuit Mme Zakharova. Elle rappelle également que les États-Unis sont une "société extrêmement armée avec un taux de criminalité inédit pour les démocraties occidentales". Donc, le récent film Civil War sur la deuxième guerre civile (fictive pour le moment) aux États-Unis "pourrait bien devenir une réalité", tranche-t-elle.

