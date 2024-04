https://fr.sputniknews.africa/20240419/nouvelles-regles-du-g7-pour-le-marche-des-diamants-ces-sanctions-consument-lafrique-1066149373.html

Nouvelles règles du G7 pour le marché des diamants: "Ces sanctions consument l’Afrique"

Nouvelles règles du G7 pour le marché des diamants: "Ces sanctions consument l'Afrique"

Pour amplifier les sanctions antirusses, le G7 a rendu obligatoire la certification des diamants en Belgique aux frais des pays producteurs. L’Angola, le... 19.04.2024, Sputnik Afrique

"Ils veulent que tous les pays suivent ces règles", lance dans cette émission de Marché en Main le chercheur et conseiller au développement des minéraux solides auprès du gouverneur de l’État de Kwara au Nigeria Mohammed Abubakar Mohammed. Il décrypte ainsi la mécanique de domination à l’œuvre dans la décision unilatérale du G7 de faire certifier tous les diamants en Belgique pour priver la Russie de débouchés tout en écrasant les pays producteurs africains sous le poids de ces contraintes.M.Mohammed souligne cependant que cette domination n’est plus tangible: "Les pays africains ne soutiendront pas cela. Vous savez pourquoi? Parce que la Russie a été très bénéfique aux pays africains".Découvrez également l’actu économique de cette édition:- La Banque mondiale alerte sur un fossé grandissant entre les pays les plus vulnérables économiquement et les plus riches- En mars, la Libye est passée devant le Nigeria comme premier pays producteur de pétrole brut- La Russie contribue à la sécurité alimentaire du Mali en préparant une nouvelle livraison de blé- La structure éolienne du géant russe Rosatom, l’entreprise Novavind, a commandé un audit du système énergétique malien et une étude de faisabilité pour de potentiels sites- L’OPEP serait en train d’attirer vers elle la Namibie- La Russie prend les parts de marché de l’UE en Afrique du Nord et au Moyen-OrientÀ écouter sur Sputnik Afrique!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts-Google Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict-Spotify► Écoutez tous les podcasts de Marché en main

