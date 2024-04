https://fr.sputniknews.africa/20240418/les-europeens-se-soucient-davantage-des-elephants-que-des-humains-declare-le-president-du-botswana-1066125710.html

Les Européens se soucient davantage des éléphants que des humains, déclare le Président du Botswana

Les Occidentaux considèrent les éléphants comme des animaux de compagnie, a déclaré Mokgweetsi Masisi au quotidien britannique The Guardian. Mais la réalité... 18.04.2024, Sputnik Afrique

Des dizaines de personnes sont tuées par les éléphants chaque année sur le continent, et des milliers de cas de pillages de récoltes sont recensés, rappelle le journal.Le Botswana, qui abrite la plus grande population d'éléphants au monde, a donc autorisé la chasse aux trophées. Mais la chasse aux animaux suscite une large répulsion de la part du public occidental.Les pays européens qui tentent de lui imposer la façon de gérer sa population de pachydermes devraient proposer des alternatives à la chasse, souligne le pays.Plus tôt, le gouvernement botswanais avait menacé d'envoyer 30.000 éléphants en Allemagne et au Royaume-Uni pour les placer dans la même situation que vivent les Africains.

