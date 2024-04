https://fr.sputniknews.africa/20240417/le-botswana-retire-ses-troupes-de-la-mission-de-la-sadc-au-nord-du-mozambique-1066112128.html

Le Botswana retire ses troupes de la mission de la SADC au nord du Mozambique

Le Botswana retire ses troupes de la mission de la SADC au nord du Mozambique

17.04.2024

Le contingent des BDF était opérationnel dans le district de Cabo Delgado et faisait partie des forces chargées de mener des opérations offensives visant à neutraliser les insurgés et à s'engager dans des projets à impact rapide, a déclaré le porte-parole du SAMIM, Tshepiso Mantjane. En août 2023, les chefs d’État et de gouvernement de la SADC ont approuvé la dernière prolongation du mandat de la SAMIM qui doit se terminer en juillet 2024. Selon la ministre mozambicaine des Affaires étrangères, Veronica Macamo, les pays contributeurs de troupes (TCC) sont confrontés à des problèmes financiers et n'arrivent pas à réunir les fonds nécessaires pour maintenir la mission. Les troupes botswanaises sont arrivées pour la première fois à Cabo Delgado aux côtés de détachements d'Afrique du Sud, de Tanzanie et du Lesotho en juillet 2021. Sa mission était composée d'environ 300 soldats et était responsable des opérations de sécurité dans les districts de Mueda et Muidumbe. Le mandat de la SAMIM consiste notamment à soutenir le Mozambique dans la lutte contre les actes d'extrémisme violent à Cabo Delgado en neutralisant la menace terroriste et en rétablissant la sécurité pour créer un environnement sécurisé. La province de Cabo Delgado se trouve depuis 2017 en proie aux attaques des insurgés et à une crise humanitaire qui met en péril la vie de milliers d'habitants. Le groupe État islamique (EI) a revendiqué récemment une vingtaine d’attaques perpétrées en février dans des villages du district de Chiùre, tuant 70 personnes, faisant près de 100.000 déplacés et détruisant plus de 500 habitations, maisons, bâtiments publics et églises. La SADC est une organisation régionale fondée en 1980 et dont le siège est à Gaborone, au Botswana. Son objectif est de promouvoir le développement économique et la coopération en matière de politique et de sécurité dans les pays d'Afrique australe.

