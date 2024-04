https://fr.sputniknews.africa/20240416/loi-sur-la-mobilisation-renforcee-zelensky-en-finit-avec-les-ukrainiens-selon-moscou---1066099405.html

Loi sur la mobilisation renforcée: "Zelensky en finit avec les Ukrainiens", selon Moscou

Loi sur la mobilisation renforcée: "Zelensky en finit avec les Ukrainiens", selon Moscou

Sputnik Afrique

"Zelensky en finit avec les Ukrainiens". La porte-parole de la diplomatie russe réagissait de cette manière à la loi ukrainienne visant à renforcer la... 16.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-16T16:31+0200

2024-04-16T16:31+0200

2024-04-16T16:31+0200

donbass. opération russe

ukraine

mobilisation

maria zakharova

volodymyr zelensky

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0b/0e/1052597439_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_52172a998b0180ec036d98699fb96058.jpg

Volodymyr Zelensky a promulgué le 16 avril la loi pour mobiliser plus de soldats. Ce texte, qui accroît notamment les sanctions pour les réfractaires, a fait scandale à cause de la suppression d'une clause prévoyant la démobilisation de ceux ayant servi 36 mois, coup dur pour les militaires qui combattent sur le front depuis plus de deux ans. Kiev a abaissé l'âge des mobilisables de 27 à 25 ans. Les sanctions pour ceux tentant d'y échapper seront durcies. Le texte facilite aussi les procédures d'enrôlement en créant un système numérique dédié.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, mobilisation, maria zakharova, volodymyr zelensky