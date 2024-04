https://fr.sputniknews.africa/20240415/opposition-au-franc-cfa-la-monnaie-cest-une-question-de-vie-ou-de-mort-1066081099.html

Opposition au franc CFA: "La monnaie, c’est une question de vie ou de mort"

Opposition au franc CFA: "La monnaie, c’est une question de vie ou de mort"

Sputnik Afrique

Un nombre grandissant de pays africains veut se débarrasser de la tutelle du franc CFA. La France prétend lâcher du lest et laisser les pays d’Afrique choisir... 15.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-15T17:18+0200

2024-04-15T17:18+0200

2024-04-15T17:22+0200

marché en main

podcasts

afrique

franc cfa

monnaie

sahel

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/0f/1066080695_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ca0976c084b28bf25a2d7e49725f232.jpg

Opposition au franc CFA: «La monnaie, c’est une question de vie ou de mort» Sputnik Afrique Un nombre grandissant de pays africains veut se débarrasser de la tutelle du franc CFA. La France prétend lâcher du lest et laisser les pays d’Afrique choisir souverainement leur monnaie. Qu’en est-il vraiment? Un professeur malien répond à toutes nos interrogations.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Oumar MC Koné, professeur titulaire et maître de conférences à l’Ecole nationale d’ingénieurs au Mali, analyse la situation du franc CFA, la remise en cause de ce système monétaire français ainsi que les options qui se présentent désormais aux pays le contestant."Avec le franc CFA, l'Afrique ne peut pas se développer. C'est une arnaque du siècle. [...] Vous évoquerez ce sujet avec tout économiste sérieux, on va vous répondre que c'est une arnaque, même amorale", précise le professeur."L'Afrique se réveille. L'Afrique va certainement se prendre en main et puis sortir de cet imbroglio monétaire", prédit-il. "On veut une monnaie africaine et une monnaie commune africaine."À écouter sur Sputnik Afrique!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts-Google Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict-Spotify► Écoutez tous les podcasts de Marché en main

afrique

sahel

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Quentin Brachet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/1f/1064856132_111:0:1169:1058_100x100_80_0_0_6d91b7d7ebe737b8ff3030ca08782c2a.jpg

Quentin Brachet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/1f/1064856132_111:0:1169:1058_100x100_80_0_0_6d91b7d7ebe737b8ff3030ca08782c2a.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Quentin Brachet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/1f/1064856132_111:0:1169:1058_100x100_80_0_0_6d91b7d7ebe737b8ff3030ca08782c2a.jpg

podcasts, afrique, franc cfa, monnaie, sahel, аудио