La normalisation au Sahel nécessite un soutien aux pays de l'AES

Cette déclaration a été faite par le vice-ministre des Affaires étrangères Serguei Verchinine lors d'une réunion avec Leonardo Santos Simao, le chef du Bureau... 20.03.2024, Sputnik Afrique

"L'attention de M.Simao a été attirée séparément sur le fait qu'une normalisation durable dans la région du Sahara et du Sahel nécessite un soutien international consolidé au Burkina Faso, au Mali et au Niger, qui sont simultanément en première ligne de la lutte contre le terrorisme transafricain et de la défense de leur propre souveraineté", a déclaré la diplomatie russe.Au cours de la discussion, les parties ont mis l'accent sur:

