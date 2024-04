Instructeurs russes au Niger: "Ça ne va que renforcer davantage et rassurer toute l'AES"

"Quand on a chassé Barkhane, Takuba et la force française et tout le reste, on est parvenu à conquérir tout le territoire malien et Dieu merci qu‘on a pris Kidal, ce qui était un événement majeur ici, à l'occasion duquel j'ai salué le peuple russe pour sa collaboration et pour son intégrité. Avec son soutien, finalement on est parvenu à le faire, ce que la communauté internationale pensait qu'on n'aurait jamais pu faire. Cela ne peut que susciter du plaisir, de la joie, de la confiance et de la patience encore pour nous, les Sahéliens", souligne-t-il.