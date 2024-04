https://fr.sputniknews.africa/20240413/manifestation-demandant-le-depart-des-troupes-americaines-du-niger---photos-1066050408.html

Manifestation demandant le départ des troupes américaines du Niger - photos

Un rassemblement a eu lieu ce samedi 13 avril à Niamey pour exiger le retrait des troupes américaines du Niger, un mois après la dénonciation par les autorités...

Des milliers de manifestants se sont réunis ce samedi 13 avril à Niamey, devant le Parlement nigérien, pour exiger le départ des forces militaires américaines du pays, a annoncé AES Info.Cette mobilisation, qui s'inscrit dans la lignée de la dénonciation de l'accord de coopération militaire entre le Niger et les États-Unis par les autorités nigériennes le 16 mars dernier, traduit le ras-le-bol de la population face à la présence américaine sur le territoire, note le média.Des drapeaux du Niger, du Burkina Faso et de la Russie étaient de sortie. Le colonel Amadou Abdraman, porte-parole du gouvernement a été aperçu au milieu des manifestants, affirme l'AFP.L'action a été menée à l'initiative de la coalition Synergie, regroupant une dizaine de mouvements et associations soutenant les autorités actuelles du Niger, selon les médias.Mi-mars, le Niger avait dénoncé son accord de coopération avec les États-Unis qui avait permis à Washington de créer une base de drones dans le nord du pays. La présence américaine est "illégale" et "viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques" avait déclaré Amadou Abdraman. Niamey attend désormais un plan de retrait pour les 1.000 soldats américains présents dans le pays, avait appris Sputnik d'une source gouvernementale.Le Niger avait déjà dénoncé les accords militaires avec la France à l'été 2023, exigeant le retrait des 1.500 soldats français qui avaient quitté le pays à la fin de l'année.

