L'Occident n'a rien fait pour freiner l'escalade avec Israël, selon un responsable iranien

L'Iran protège ses intérêts dans le cadre du droit international, alors que l'Occident et l'Onu restent les bras croisés au Proche-Orient, a déclaré à Sputnik Abbas Moqtadai, vice-président de la Commission sur la sécurité nationale du Parlement iranien.L'opération iranienne doit être considérée comme une riposte envers ceux qui justement "violent l'ordre international", a ajouté le responsable.Après une frappe israélienne contre un bâtiment de son consulat général à Damas, l'Iran a procédé à des frappes aériennes, via drones et missiles, contre Israël dans la nuit du 13 au 14 avril. La Russie, comme plusieurs autres pays, a appelé à la retenue pour éviter une aggravation des tensions dans la région.

