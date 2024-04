https://fr.sputniknews.africa/20240414/les-etats-unis-ont-soutenu-aveuglement-israel-et-ont-force-les-autres-a-faire-valoir-leurs-droits-1066055592.html

Les États-Unis "ont soutenu aveuglément Israël et ont forcé les autres à faire valoir leurs droits"

Washington doit "se tenir à l'écart" et "permettre à l'Iran de riposter à l'attaque sur le consulat de Damas", estime le politologue iranien Emad Abshenas... 14.04.2024, Sputnik Afrique

"À moins que les États-Unis ne cherchent une escalade encore plus grande dans la région et ne cherchent à faire des sacrifices pour les intérêts personnels de Benjamin Netanyahu, ils devraient se tenir à l'écart et permettre à l'Iran de riposter à l'attaque sur le consulat de Damas et empêcher Israël de tenter d'étendre la guerre dans la région", considère Emad Abshenas. "Le représentant de l'Iran auprès des Nations Unies a déclaré que si le Conseil de sécurité avait fait son devoir, condamné et puni Israël, l'Iran n'aurait eu aucune nécessité de prendre des mesures", ajoute-t-il.300 projectiles ont été lancés contre l’Etat hébreu au cours de l’attaque conduite par Téhéran cette nuit, selon le porte-parole de l’armée israélienne.

