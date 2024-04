https://fr.sputniknews.africa/20240414/des-centaines-de-personnes-rassemblees-a-paris-pour-soutenir-la-palestine-1066067460.html

Des centaines de personnes rassemblées à Paris pour soutenir la Palestine

Des centaines de personnes rassemblées à Paris pour soutenir la Palestine

Sputnik Afrique

Un rassemblement en soutien à la Palestine a eu lieu dans la capitale française ce 14 avril. Certains slogans appelaient au boycott de l'État hébreu pour les... 14.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-14T20:20+0200

2024-04-14T20:20+0200

2024-04-14T20:20+0200

international

france

palestine

manifestation

jeux olympiques

israël

conflit israélo-palestinien

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/06/1065934899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e81dd5a568cd6549605bf20d2c52e5e7.jpg

Plusieurs centaines de manifestants ont défilé dans le quartier des Halles ce 14 avril, appelant notamment au boycott d'Israël à l'occasion des prochains Jeux olympiques d'été qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août dans la capitale française.Des pancartes appelant à ne pas armer l'État hébreu ou à sanctionner le gouvernement de Benyamin Netanyahou ont été brandies. Les participants ont aussi porté des pancartes "Pas de Jeux olympiques pour les génocidaires! Boycott Israël!" et "Ne nous rendons pas complice de ce massacre!".Une série de pancartes indiquait: "227 travailleurs humanitaires ont été assassinés, 122 journalistes ont été assassinés, 563 écoles ont été bombardées, 26 hôpitaux ont été rasés, 12 (75%) universités ont été détruites. Combien n'ont pas été comptabilisés?".Les manifestants ont scandé: "On dit Internationale et Solidarité!", "Soldats, colons! Foutez le camp!", "Macron complice, Israël assassin!". Des appels à boycotter des marques comme Pepsi, McDonalds ou Coca-Cola ont aussi été lancés.Rassemblements pro-palestiniens en EuropeDes manifestations en soutien à la Palestine se sont succédées ces dernières semaines, dans les grandes villes européennes. Les appels pour faire cesser les hostilités à Gaza se sont parfois mêlés à ceux pour faire cesser les combats en Ukraine, comme lors des traditionnelles marches de Pâques pour la paix, en Allemagne.Les tensions au Proche-Orient sont encore montées d'un cran dans la nuit du 13 au 14 avril, avec l'opération Promesse honnête menée par l'Iran contre Israël. Des centaines de drones et de missiles ont été tirées vers l'État hébreu, en riposte à l'attaque contre un bâtiment d'un consulat général à Damas.

france

palestine

israël

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, france, palestine, manifestation, jeux olympiques, israël, conflit israélo-palestinien