Ces dix pays africains où la bière est la moins chère

On peut se payer une mousse à des prix très abordables dans certains pays d'Afrique, selon la base de données en ligne sur les prix à la consommation Numbeo. Voici les pays où le demi-litre en bouteille est le moins cher:- Nigéria: 0,99 dollar- Tunisie: 1,19 dollar- Afrique du Sud: 1,23 dollar- Égypte: 1,27 dollar.C'est au contraire au Maroc (2,16 dollars) et au Kenya (1,89 dollar) que les tarifs sont les plus prohibitifs.Le Maroc a d'ailleurs été le théâtre de plusieurs polémiques ces dernières années, alors que la Chambre de commerce et d’industrie allemande a l'habitude d'y organiser une fête de la bière, sur le modèle du fameux Oktoberfest. Une tradition importée qui passe mal auprès de certains, qui y voient une atteinte aux préceptes islamiques et aux coutumes du Maroc. Une pétition pour l'annulation de cette fête avait été signée par 12.000 personnes, en 2022.L'Afrique représente presque 8% du marché mondial de la bière, d'après les informations du groupe Ziemann Holvrieka, fournisseur international de cuves et de technologies de processus pour l'industrie de la brasserie.

