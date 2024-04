https://fr.sputniknews.africa/20240413/au-togo-debut-de-la-campagne-pour-les-elections-legislatives-et-regionales-1066051187.html

Au Togo, début de la campagne pour les élections législatives et régionales

La campagne pour les prochaines élections législatives et régionales a démarré au Togo, selon les médias locaux. 13.04.2024, Sputnik Afrique

La campagne pour les élections législatives et régionales au Togo prévues le 29 avril, a démarré ce samedi 13 avril conformément à la nouvelle Constitution adoptée fin mars, selon des médias sur place.Pour marquer le début de la campagne, plusieurs cortèges à moto et en voiture de membres de partis politiques ont sillonné en début d'après-midi les grandes artères de Lomé, la capitale, ont précisé les mêmes sources. Le parti au pouvoir, l'Union pour la République (UNIR), y était présent, comme plusieurs partis de l'opposition, dont l'Alliance nationale pour le changement (ANC) et des Forces Démocratiques pour la République (FDR), a-t-on noté de même source.L'Assemblée nationale est actuellement dominée par l'UNIR, les principaux partis d'opposition ayant boycotté les dernières élections législatives de 2018. Mais cette année, l'opposition a affirmé participer pleinement aux scrutins des législatives et des régionales. Premières élections après une réforme de la ConstitutionLes deux élections sont fixées au 29 avril, a indiqué la présidence le 9 avril dernier. Elles ont précédemment été reportées pour mener des consultations sur la nouvelle Constitution, considérée par plusieurs partis d'opposition comme une manœuvre pour maintenir le Président Faure Gnassingbé au pouvoir plus longtemps. En vertu de la nouvelle Constitution, il reviendra au parlement togolais d'élire le Président de la République, "sans débat" et pour un mandat unique de six ans. Le pouvoir résidera entre les mains d'un "président du Conseil des ministres", sorte de Premier ministre "désigné" par les députés, en charge des fonctions régaliennes, selon le nouveau texte.

